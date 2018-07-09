قام السفير الفرنسي بالجزائر، “كزافييه دريانكور” بزيارة رسمية إلى ولاية وهران.

وفضّل السفير الفرنسي، السفر على متن قطار كوراديا “SNTF”، من الجزائر إلى وهران.