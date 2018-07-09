وفضّل السفير الفرنسي، السفر على متن قطار كوراديا “SNTF”، من الجزائر إلى وهران.
الزائر للمنطقة السياحية حمان ملوان بالبليدة، يندهش للحالة التي أضحى عليها المكان وهذا بعد الإهمال الذي طاله وعدم إهتمام المسؤولين.
ورصدت كاميرا قناة"النهار"الوضع الذي آل إليه…
قام السفير الفرنسي بالجزائر، "كزافييه دريانكور" بزيارة رسمية إلى ولاية وهران.
وفضّل السفير الفرنسي، السفر على متن قطار كوراديا "SNTF"، من الجزائر إلى وهران.
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يعاني سكان ولاية ورقلة نقص المرافق الترفيهية، في ظل إرتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، خاصة المسابح.
وتعد الحديقة المائية الخفجي المتنفس الوحيد للعائلات الورقلية، في…
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