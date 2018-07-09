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السفير الفرنسي في زيارة رسمية إلى وهران على متن قطار كوراديا

أخبار الجزائر
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السفير الفرنسي في زيارة رسمية إلى وهران على متن قطار كوراديا
بقلم أسماء.ع

قام السفير الفرنسي بالجزائر، “كزافييه دريانكور” بزيارة رسمية إلى ولاية وهران.

وفضّل السفير الفرنسي، السفر على متن قطار  كوراديا “SNTF”، من الجزائر إلى وهران.


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