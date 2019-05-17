السفير الفرنسي: ليست لدينا أي نية للتدخل في شؤون الجزائر

قال السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريانكور، إن فرنسا ليس لها أي نية في التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر،

وفنّد دريانكور أمس في تصريح للصحافة خلال استقباله من قبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الذي استلم أوراق اعتماده

سفيرا فوق العادة للدولة الفرنسية بالجزائر، وجود أي إرادة لبلاده التدخل في شؤون الجزائر، وبصفة خاصة في الظروف الحالية.

وأكد السفير الفرنسي حسب وكالة الأنباء التي نقلت تصريحه، بأن بلاده “تتابع مثل بلدان أوروبية أخرى ما يحدث في الجزائر

بكثير من الإحترام دون إصدار أحكام ولا أي إرادة في التدخل في الشأن الجزائري”، كما أشار دريانكور إلى أنه سبق

له العمل بالجزائر وأنه “واع بأنه يتواجد في وضع ووقت جد خاص من تاريخ الجزائر”، وأضاف “الشعب الفرنسي منبهر بالنضج السياسي للشعب الجزائري الأبي”.