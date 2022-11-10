قناة النهار السفير الفرنسي: نحن بصدد إعادة النظر في قرار تقليص التأشيرات بقلم النهار أونلاين نشر في 10 نوفمبر 2022 - 23:03 شارك غرِّد أرسل 60 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4iLY5 اقرأ أيضا حجز عشرات محركات السيارات ودراجات نارية وكميات هائلة من "الشيفون" بالملايير بميناء الجزائر قناة النهار 07 نوفمبر لعمامرة: جدول الأعمال الذي سيعرض على القادة يتسم بمستوى عال من الترشيد قناة النهار 31 أكتوبر "وزير الخارجية التونسي :" تسوية القضية الفلـ.ـسطينية هو الطريق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط قناة النهار 29 أكتوبر المدير الإستراتيجي لمصنع هيونداي .. إنتاج 70 سيارة يوميا.. وسنوظف 1400 عامل قناة النهار 27 أكتوبر تعرفوا على تاريخ القضية الفلسطينية والحملات الصلـ.يبية على القدس مع مصطفى قرندي قناة النهار 29 أكتوبر النهار ترندينغ: الجزائر تحتفل بالذكرى الـ 68 لإندلاع الثورة .. ملحمة شعب وعزة أمة قناة النهار 01 نوفمبر "رئيس المجلس الرئاسي الليبي:" لايزال الشعب الليبي يلتمس طريقه لإعادة بناء الدولة على أسس الحرية قناة النهار 02 نوفمبر السفير الفرنسي: إلغاء المادة 49/51 أمر يثير إهتمام الشركات ويشجع على الإستثمار قناة النهار 10 نوفمبر المخازن والمستودعات غير الشرعية.. قانون المضاربة بالمرصاد قناة النهار 09 نوفمبر رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجمهورية اليمن قناة النهار 31 أكتوبر