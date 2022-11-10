قناة النهار السفير الفرنسي: هذه هي الفئة المعنية بطلبات الحصول على تأشيرات الإقامة الطويلة المدى بقلم النهار أونلاين نشر في 10 نوفمبر 2022 - 23:06 شارك غرِّد أرسل 139 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/uepGq اقرأ أيضا بلعريبي: ملعب براقي يحتوي على آخر التكنولوجيات لتسيير المنشآت قناة النهار 24 أكتوبر toutes options: أسرار وتجهيز دهانات السيارات قناة النهار 29 أكتوبر سكيكدة : تراجع كبير في منتوج "الكستناء" القسطل بسبب الجفاف والأمراض قناة النهار 05 نوفمبر بلجود : الأسطول الجوي تدعم ب 15 طائرة جديدة قناة النهار 24 أكتوبر الرئيس تبون يستقبل رئيس الإتحاد الإفريقي ماكي سال قناة النهار 31 أكتوبر محمد عمر يروي بدايته الصعبة في الجزائر وكيف أصبح تاجر ناجح في ظرف قصير قناة النهار 09 نوفمبر زوجوني: تحضيرات عرس محمد وريان من قسنطينة.. الجزء الثالث قناة النهار 28 أكتوبر يحيى طبيش: قادر نتزوج بـ ألف مليون طفلة لكن أنا ماشي أناني قناة النهار 27 أكتوبر صادم جدا 😱😱 تفاصيل قـ ـتل إمرأة ودفنـ.ـها في إسطبل بالبليدة قناة النهار 21 أكتوبر زوجوني: تحضيرات عرس من نوع خاص لحمزة وآسيا من عنابة قناة النهار 05 نوفمبر