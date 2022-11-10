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السفير الفرنسي: هذه هي الفئة المعنية بطلبات الحصول على تأشيرات الإقامة الطويلة المدى

بقلم النهار أونلاين
السفير الفرنسي: هذه هي الفئة المعنية بطلبات الحصول على تأشيرات الإقامة الطويلة المدى
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