السفير الفرنسي يكشف للنهار اونلاين مستجدات ملف الفيزا للجزائريين

رفض السفير الفرنسي لدى الجزائر في تصريح خص به النهار اونلاين التعليق على سبب تخفيض السلطات الفرنسية منح الفيزا للجزائريين.

مشيرا إلى أن هذا القرار سيادي وحكومة بلاده تحدثت بالتفصيل عنه.

وخلال حضوره كضيف لمؤتمر الجزائر للاستثمار كشف المتحدث أن الحكومة الفرنسية تريد الحفاظ على مكانتها الاقتصادية بالجزائر وتبحث المزيد من الاستثمارات مع شركائها الجزائريين.

وقال في ذات السياق: “فرنسا من بين المستثمرين الأوائل في الجزائر ولدينا مخزون هام من الاستثمار وهناك إرادة هائلة من الشركات الفرنسية للبقاء على المدى البعيد في الجزائر”.

وعن تخفيض منح الفيزا قال “المتحدث باسم الحكومة الفرنسية تحدث بالتفصيل عن هذا القرار ولا استطيع مزيدا من التعليق”.

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وأعلنت الحكومة الفرنسية نهاية سبتمبر عن خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بنسبة 50٪.

وتوترت العلاقات بين باريس والجزائر بعد هذا الإعلان. واستدعت الجزائر بشكل خاص سفيرها لدى فرنسا للتشاور.

ومنذ هذا الإعلان من قبل الحكومة الفرنسية، ازداد رفض التأشيرات بشكل كبير. وفقًا لشهادات المتقدمين المنشورة على الشبكات الاجتماعية.

ورفضت تأشيرات بعض الجزائريين، الذين حصلوا في الماضي على تأشيرات دخول لمدة سنتين أو خمس سنوات، هذا العام.

علاوة على ذلك، تم إعفاء هؤلاء من موعد لتقديم طلبات التأشيرة منذ يوم الأحد 24 أكتوبر.

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