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السفير الفرنسي: 20 يوما لمعالجة ملفات التأشيرة

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السفير الفرنسي: 20 يوما لمعالجة ملفات التأشيرة
بقلم أمينة داودي

قال السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريونكور، أن مدة معالجة ملفات التأشيرة لا تتعدى 15 إلى 20 يوما.

مشيرا إلى أن نسبة رفض التأشيرة بلغت 37 بالمائة.

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