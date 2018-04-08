السفير الفرنسي: 20 يوما لمعالجة ملفات التأشيرة

مشيرا إلى أن نسبة رفض التأشيرة بلغت 37 بالمائة.
ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري التاسع بسيدي بلعباس، القبض على 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و36 سنة تورطوا في سرقة قطع غيار.
ويقوم المتهمون بإخفاء…
تمكن أعوان الشرطة القضائية ببني سعيد في تلمسان، من توقيف شبكة مختصة في تهريب البشر،ومساعدة الاشخاص المتبوعين قضائيا في الهروب الى المغرب.
وتشير المعلومات التي تحوزها…
تمكن عناصر الأمن بوهران من تفكيك شبكة مختصة في تهريب المخدرات تتكون من 10 أشخاص.
و يتراوح أعمارعناصر الشبكة ما بين 30 إلى 55 سنة من…
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