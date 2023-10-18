السفير الفلسطيني: إستهداف مشفى غزة عمل همجي وبربري تحت غطاء أمريكي وغربي

قال السفير الفلسطيني بالجزائر فايز أبو عيطة، أن العدوان الإسرائيلي الأخير على المستشفى المعمداني في غزة هو مجزرة بشعة وعمل همجي وبربري.

وأضاف السفير الفلسطيني في تصريح له “للنهار أونلاين” خلال إتصال معه، وكله حسرة وألم يتحدث بنبرة منخفضة لما حدث أمس من مجزرة بمشفى غزة، أن الهجوم الأخير على الأبرياء العٌزّل هو عمل همجي وبربري من أجل تركيع الشعب الفلسطيني. مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني لن يركع وسينتصر بإذن الله”.

وأشار السفير في سياق ذي صلة، إلى أن عدوان الكيان الصهيوني الغاشم أمس هو مجزرة بشعة في حق الشعب الفلسطيني إرتكبها الجيش الإسرائيلي تحت غطاء أمريكي وغربي.

كما تابع يقول:” للأسف المجزرة طالت النساء والأطفال والشيوخ مجزرة غير مسبوقة في التاريخ الحديث والقديم. ولم نقرأ في التاريخ عن مجازر بشعة بهذا الحجم والقدر”.

وأوضح السفير الفلسطيني، أن ضحايا العدوان الغاشم كلهم أطفال ونساء وشيوخ. والشعب الفلسطيني يحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة ويحمل الإحتلال المسؤولية عن هذه الجريمة. حيث أن الولايات المتحدة شريك في هذه المجزرة ضد الشعب الفلسطيني.

هذا وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء. عن سقوط 3300 شهيد وأكثر من 13 ألف مصاب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري.

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