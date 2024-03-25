السفير الفلسطيني: إصرار ومثابرة الجزائر أسهما في قرار وقف العدوان

حيا سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، إصرار ومثابرة الجزائر على موقفها في مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة. بما أسهم في تبني مجلس الأمن الأممي لقرار وقف العدوان على غزة.

وقال السفير الفلسطيني، في تصريح لإذاعة القرآن الكريم، أنّ “الجزائر ظلّ لديها الإصرار والعزيمة والتصميم للعمل مع كل القوى. بالشكل الذي سمح باعتماد مجلس الأمن لقراره هذا الاثنين. كما لعبت الجزائر دورا مؤثرا في اعتماد القرار،

وعلى الفور صرّح المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع: “إنّ التصويت على مشروع قرار تقدمت به الجزائر في شهر فيفري كان ضمن وعودنا”، قائلاً: “منذ تقديمنا لهذا المشروع لم نكل ولم نمل لنعود مجدداً اليوم كما وعدنا سابقاً”.