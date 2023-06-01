السفير الفلسطيني: الجزائر لعبت دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية

أشاد السفير الفلسطيني بالجزائر فايز محمد محمود أبو عيطة، بالدور الهام والكبير وغير المسبوق. الذي تقوم به الجزائر رئيسا وشعبا في دعم القضية الفلسطينية. وذلك على المستوى العربي والقومي والدولي.

وقال أبو عيطة في تصريح له عقب إستقباله من طرف رئيس الجمهورية بمقر الرئاسة. “تشرفنا اليوم بلقاء رئيس الجمهورية وبتسليمه رسالة هامة من أخيه رئيس دولة فلسطين محمود عباس. تؤكد عمق العلاقة “الجزائرية-الفلسطينية” والاهتمام الفلسطيني بتوطيد أواصر هذه العلاقة. منوها بالدور الهام والكبير والعظيم الذي تقوم به الجزائر على المستوى العربي والقومي والدولي من أجل خدمة ودعم القضية الفلسطينية.

وأضاف السفير الفلسطيني، أن ما تقوم به الجزائر، عمل كبير وغير مسبوق ويليق بالجزائر وبفلسطين. متعهدا أمام الرئيس تبون وأمام الشعب الجزائري باستمرار نضال الشعب الفلسطيني حتى استرجاع أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح أن رسالة الرئيس الفلسطيني هي رسالة محبة وتقدير إلى الرئيس والشعب الجزائري نظير الدعم السياسي والمادي والثقافي والعلمي الذي تقدمه دولة الجزائر للشعب الفلسطيني. كما أنها رسالة “شكر وتقدير كبير للجزائر على ما قامت به لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. لتؤكد على دحض الرواية الصهيونية وفضح الجرائم التي ترتكبها العصابات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني”.

كما أكد السفير الفلسطيني، أن الرئيس تبون حمله بدوره رسالة إلى الرئيس والشعب الفلسطيني مفادها أن “الجزائر مع فلسطين ولن تتخلى عنها”. مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أكد له خلال هذا اللقاء، على أهمية وضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

واعتبر السفير الفلسطيني أن العمل الذي قام به الرئيس تبون هام من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. معربا عن أمله في “استكمال هذا العمل وتجسيده بشكل تام. لأن الوحدة هي صمام الأمان وطريق إجباري لتحرير فلسطين والقدس والمسجد الأقصى”.

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