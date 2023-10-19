السفير الفلسطيني: المسيرة المليونية للجزائريين تعزز صمود الفلسطينيين.. شكراً لكم

قال السفير الفلسطيني فايز أبو عطية إنّ الجزائر ترفض منذ البداية قتل الفلسطينين والأطفال.

وأشار السفير الفلسطيني في تصريح لـ “النهار اونلاين”، على هامش المسيرة المليونية التي نُظمت صبيحة اليوم. أن الجزائر تخرج عن بكرة أبيها وتعلن رفضها عن قتل الأطفال والنساء في فلسطين.

وشكر السفير الفلسطيني الجزائر حكومة وشعباـ لوقوفها إلى جانب فلسطين من خلال. تقديم الدعم المعنوي الذي يعزز صمود الفلسطينيين. على حد قوله، مؤكدا الوقوف الدائم والتاريخي للجزائريين مع الشعب الفلسطيني.

وأكد المسؤول، أن هذه المليونية غير مسبوقة.. “أنقل تحيات الشعب الفلسطيني إلى الجزائريين وهم يقدرون الوقفات العظيمة إلى جانب القضية الفلسطينية”.