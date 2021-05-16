السفير الفلسطيني بالجزائر.. العدوان الصهيوني نتيجة حتمية لأزمة الكيان الداخلية

قال السفير الفلسطيني بالجزائر إن العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني يعتبر نتيجة حتمية للأزمة الداخلية التي يعرفها الكيان منذ الانتخابات.

وقال السفير أمين رمزي مقبول إن مقاومة المقدسيين للعدوان على المسجد الأقصى وسكان حي الشيخ جراح فاجأت العدو الاسرائيلي.

وبخصوص الاجتماع المرتقب لمجلس الأمن الدولي لبحث العدوان الصهيوني، لاحظ السفير الفلسطيني بأن المشهد الدولي اليوم غير مسبوق ويتميز بالشمولية.

حيث هناك –يضيف المتحدث للإذاعة الجزائرية-، إجماع عربي وإسلامي ودولي على الرفض والإدانة الصريحة للعدوان الإسرائيلي.

وسجل السفير بارتياح موقف الجزائر على لسان وزير الخارجية بوقدوم الذي أعلن بوضوح بأن الجزائر لم تعد تقبل اليوم البيانات.