السفير الفلسطيني: دبلوماسية الجزائر ساهمت في وقف حرب الإبادة 

أكد سفير فلسطين بالجزائر، فايز أبو عيطة، اليوم الأربعاء، أن دبلوماسية الجزائر في مجلس الأمن ساهمت في وقف حرب الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، مشيدا بدور الجزائر في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المجلس الأممي.

وثمّن السفير أبو عيطة، في بيان للسفارة، تصريحات وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس الثلاثاء بمقر الوزارة، بشأن “تأكيد الجزائر على التعامل والتنسيق مع دولة فلسطين عبر القنوات الفلسطينية الرسمية”.

وأشاد في هذا الصدد، “بأهمية الدور الجزائري الذي كان وما زال رأس الحربة في الدفاع عن القضية الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي”، لافتا إلى أن “الدبلوماسية الجزائرية في المجلس الأممي أثرت بشكل إيجابي على مواقف الدول العظمى لصالح وقف حرب الابادة في غزة، بما في ذلك على موقف الولايات المتحدة”.

وأبرز السفير أن “موقف الجزائر ثابت، وازن ومتزن، لا يتغير ولا يتبدل من القضية الفلسطينية ولطالما دفعت الجزائر ثمنا باهظا وواجهت العديد من التحديات جراء التزامها ودعمها الدائم للشعب الفلسطيني”، مشيرا في ذات الوقت إلى أن “الشعب الفلسطيني يحفظ للجزائر، رئاسة وحكومة وشعبا، مواقفها التاريخية المشرفة”.

كما شدّد، في ذات السياق، على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها، الرئيس محمود عباس، “لم تترك مناسبة إلا وثمنت وأشادت بمواقف الجزائر وجهودها المباركة في مجلس الأمن”، موضحا أن “الجزائر محل ثقة الشعب الفلسطيني على الدوام وبوصلتها دائما وأبدا، موجهة نحو دعم المسار الوطني العروبي والقومي الذي يقف بصلابة أمام كل التحديات والمؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، وكانت وستبقى الجدار القوي والحصن المنيع للشعب الفلسطيني”.