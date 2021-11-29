السفير الفلسطيني: دعم الجزائر وشعبها للقضية الفلسطينية هو فخر لكل العرب

أكد سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة أن دعم الجزائريين حكومة وشعبا للقضية الفسطينية موقف يشكل فخرا لكل العرب. مشيرا إلى ان الثورة الفلسطينية إنطلقت من أرض الجزائر.

وخلال نزول السفير الفلسطيني، ضيفا على القناة الأولى اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. قال أن أول مكتب يُفتح ليمثل الشعب الفلسطيني كان في الجزائر.

وتابع سفير فلسطين القول: “ما قدمته الجزائر اليوم دون أي تراجع يؤكد عظمة هذا البلد ويؤكد عظمة هذا الشعب. ويؤكد عظمة القيادة التي توارثت الموقف التاريخي الذي لم يتغير”.

كما قال أن الشعب الفلسطيني يعشق الجزائر التي تدعمه في نضاله طيلة سنوات، وقال:”كلنا ندرك أن الجزائر تعطي لفلسطين بلا حدود. والقضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر هي قضية مرجعية بالأساس شكرا للقيادة الجزائرية وللشعب الجزائري من القلب”.

ومنذ أيام الحج الأولى و منذ اسلام شعوب شمال افريقي مرورا بالفتح العظيم بقيادة صلاح الدين الأيوبي والمغاربة متواجدون في القدس. ومنذ تلك الأيام إلى يومنا هذا وموقف الجزائر ثابت للقضية الفلسطينية عنوانه فلسطين أم القضايا يتشبث به الشعب والرئيس معا عكس ما يحدث في المغرب.

كما شارك الجزائريون في فتح القدس مع صلاح الدين الايوبي وفتحوا عبر التاريخ صدورهم لكل فلسطين. وقبل أيام استذكر العالم الاعلان التاريخي لقيام دولة فلسطين من أرض الجزائر.

ويحتقل العالم اليوم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمصادف لـ29 نوفمبر من كل سنة. وهو يوم عالمي أقرته الأمم المتحدة للإحتفال بالذكرى السنوية 181 وهو خطة تقسيم فلسطين.

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