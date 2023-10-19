السفير الفلسطيني في الجزائر: سنستمر في الكفاح حتى النهاية والكيان هو من سيهجر من أرضنا

كشف السفير الفلسطيني في الجزائر فايز ابو عطية، اليوم الخميس، أنه سيكون هناك مساعدات انسانية غدا، لكنهم لا يثقون في بربرية الكيان الهمجية.

وخلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار، أكد أن الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في هجوماته لن تمسح من ذاكرة البشرية.

حيث قاموا باستهداف المستشفيات، المدارس والمساجد وحتى الاسواق وصهاريج المياه، اين لم يتركوا شيئا في غزة ولا الضفة الغربية.

واوضح ذات المتحدث ان مخطط التهجير سيفشل والشعب الفلسطيني سيستمر في كفاحه حتى النهاية، والكيان الصهيوني هم من سيهجرون من هذه الأرض.

ودعا السفير للتصدي لكل الافترائات والحملات التضليلية التي يتعرض اليها الشعب الفلسطيني.

مشيرا الى ان الدول العربية لديها اوراق للضغط على القيادة الامريكية، والتي قدمت المساعدة للاحتلال الصهيوني في حملة الابادة التي يمارسها.