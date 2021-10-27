السفير الفلسطيني: مواقف الجزائر أنعشت القضية الفلسطينية

قال سفير فلسطين لدى الجزائر أيمن مقبول، أن مواقف الجزائر قد أنعشت القضية الفلسطينية. مشيدا بالموقف الحاسم لـرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورفضه القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وإستقبل اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي السفير الفلسطيني إثر إنتهاء مهامه. وأكد بوغالي أن القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر ستبقى ثابتة على موقفها الداعم لبناء فلسطين مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وتابع رئيس المجلس القول أنه حريص على تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية “الجزائر -فلسطين” في أقرب الآجال. وذلك من أجل التعبير عن تضامن نواب المجلس بكل انتماءاتهم مع الشعب الفلسطيني.

وحذر بوغالي من المساس بالمعالم التاريخية والتراثية للشعب الفلسطيني. مشددا على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني لإحباط كافة المخططات الرامية لإضعاف الجبهة الفلسطينية.

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