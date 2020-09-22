السفير الفلسطيني: موقف الجزائر منعطف تاريخي جاء في مرحلة الهرولة للتطبيع

إعتبر السفير الفلسطيني بالجزائر، أمين رمزي مقبول، تصريح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بخصوص القضية الفلسطينية بمثابة منعطف تاريخي مهم خصوصا في هذه المرحلة.

وقال سفير فلسطين بالجزائر، اليوم الثلاثاء في تصريح للنهار، “لاشك أن الموقف الجزائر لم يكن جديدا على تاريخ الجزائر ولم يكن مفاجئ، نعرف تماما أن موقفها ثابت وتاريخي مؤيد وداعم للشعب الفلسطيني”.

وأضاف السفير الفلسطيني قائلا “جاء تصريح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، وشكل منعطف تاريخي جد مهم، خاصة في هذه الفترة، مرحلة الهرولة نحو التطبيع والإعتراف بالكيان الصهيوني وايضا الإعتراف بالقدس موحد عاصمة للكيان”.

وأكد السفير ان “هذا الأمر في غاية الخطورة وشكل طعنا في ظهر القضية الفلسطينية وخيانة للقدس والأمة العربية والدين الإسلامي”.

وقال السفير “التصريح جاء أيضا مواكبة للموقف التاريخي الذي اتخذته الجزائر والمبدئي الذي عبر عن مبادئ الثروة الجزائرية التحررية لدعم حركات التحرر، بالتالي هذا سيكون له تأثير كبير في الساحة العربية والدولية”.

معتبرا بذلك أن “الجزائر تشكل بلد مهم في المنطقة العربية ولإفريقية والعالم اجمع”.

وأضاف السفير قائلا “تحية اكبار واجلال للجزائر حكومة وشعبا”.