السفير الفلسطيني: موقف الجزائر يزيدنا إصرارا على مواصلة النضال

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر أمين مقبول، إن موقف الجزائر المتواصل والداعم للشعب الفلسطيني، يزيدهم إيمانا وعزما على مواصلة النضال.

وثمن السفير الفلسطيني، في مكالمة هاتفية مع تلفزيون “النهار”، وقوف الجزائر مع الشعب الفلسطيني، بإدانتها للعدوان الصهيوني على المدنيين بالقدس.

وأكد مقبول، إن هذا الموقف ليس غريبا عن الجزائر، فهي بلاد الثورة والشهداء.

مضيفا إن الجزائر هي إحدى الدول العظيمة، والبطلة، والتي وقفت دائما مع فلسطين.

وأشار السفير، إلى إن الإحتلال الصهيوني، لم يكن ليتجرأ على هذا العمل البشع، لو لم تهرول بعض الأنظمة العربية لتطبيع علاقاتها معهم.

مشددا على إن هذا، سيزيد الفلسطينيين ثباتا للإستمرار في النضال، وعدم القبول أبدا بسيطرة الإحتلال الصهيوني على القدس.