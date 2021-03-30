السفير الفلسطيني: موقف الرئيس تبون من التطبيع زاد إيمان الفلسطينيين بحقهم

أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر، أمين مقبول، أن موقف الرئيس عبد المجيد تبون من التطبيع، زاد من إيمان الشعب الفلسطيني في حقه.

وكشف السفير، لدى نزوله ضيفا على الإذاعية الجزائرية، أن “الشعب الفلسطيني يعيش حالة صعبة وعدوانا شرسا من قبل الكيان الصهيوني”.

مؤكدا في نفس الوقت، إن الشعب الفلسطيني سيبقى بفضل مواقف الأشقاء العرب وبالأخص الجزائر صامدا يدافع عن أرضه وحقوقه.

وأضاف السفير، إنه لاحظ وللأسف أن الكيان الصهيوني يزداد في الآونة الأخيرة شراسة وعدوانية.

وجاء ذلك، خاصة بعد ما سمي بصفقة القرن التي أطلقها الرئيس الأمريكي المنتهية عهدته دونالد ترامب.

مشيرا إلى أن “ما زاد الكيان الصهيوني شراسة وعدوانية، هو خطوة التطبيع التي قامت بها بعض الأنظمة العربية”.

مؤكدا إن هذه الأنظمة، طعنت القضية الفلسطينية وشعبها، في الوقت الذي يقوم فيه المحتل بتهويد القدس وتغيير معالمها.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أعلن أن الجزائر لن تبارك ولن تشارك في التطبيع، وأنها ستدعم القضية الفلسطينية على أنها قضية مقدسة.