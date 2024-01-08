السفير الفلسطيني يثمن توجيهات الرئيس تبون بالتكفل بالطلبة الفلسطنيين

ثمن سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز أو عيطة، اليوم الإثنين، عاليا توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالتكفل الفوري بالطلبة الفلسطنيين بالجزائر، عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الصهيوني.

وجدد السفير الفلسطيني شكره للجزائر على مواقفها “الثابتة” ودعمها “اللامتناهي” للشعب الفلسطيني. وقال أبوعيطة : “نثمن ونقدر عاليا الرئيس عبد المجيد تبون توجيهاته الفورية للتكفل بالطلبة الفلسطينيين بالجزائر”.

مضيفا : “لقد تكرم السيد الرئيس بقرار التكفل بالطلبة الفلسطينيين في الجزائر”، مجددا شكره “للرئيس تبون ولدولة الجزائر. الشقيقة على المواقف الثابتة والدعم المتواصل واللامتناهي للشعب الفلسطيني في كل المجالات”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر، أمس الأحد، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر، بهدف التكفل بهم “فورا” عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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