السفير الفلسطيني يشيد بقرار الرئيس تبون لإجلاء الفلسطينيين من الخرطوم

أشاد سفير دولة فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عيطة، بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في مساعدة بلاده على إجلاء عائلتين فلسطينيتين من العاصمة السودانية الخرطوم. إثر الأزمة التي يشهدها هذا البلد.

كما ثمّن أبو عيطة في تصريح لـ”وأج”، مواقف الرئيس تبون تجاه دولة فلسطين والشعب الفلسطيني. مؤكدا أنها مشرفة ومحل إحترام وتقدير القيادة الفلسطينية وشعبها.

وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، قامت سفارة الجزائر بالسودان بإجلاء عائلتين فلسطينيتين مكونتين من 16 فردا من الخرطوم طلبتا المساعدة منها. حيث تمت معاملتها يضيف الدبلوماسي الفلسطيني معاملة المواطنين الجزائريين.

كما أعرب فايز أبو عيطة عن تقديره للإلتفاتة الإنسانية للرئيس عبد المجيد تبون. ومواقفه السياسية الشجاعة والمشرفة التي يقف فيها إلى جانب الحق الفلسطيني. ودعم فلسطين في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

كما أعطى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمرا بإجلاء أعضاء جاليتنا المقيمين بالسودان الراغبين في العودة، في ظروف جيدة، حرصا منه على أمنهم وسلامتهم.

بالمقابل، يأتي هذا في إطار متابعته الدقيقة والمستمرة لأوضاع جاليتنا في السودان. وفور تدهور الأوضاع الأمنية المؤسفة في هذا البلد الشقيق.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس أمر بأن تشمل عملية الإجلاء والمساعدة، كل رعايا الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في ذلك، في مقدمتهم أشقاؤنا الفلسطينيون المقيمون في السودان. بالإَافة كذلك فقد مست العملية 13 مواطنا فلسطينيا و22 مواطن سوريا.

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