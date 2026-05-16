السفير الفلسطيني يُهنئ بوطبيق إثر انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريقي

تقدّم سفير دولة فلسطين لدى الجزائر، الدكتور فايز محمد أبو عيطة، باسمه واسم الشعب الفلسطيني، بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات إلى معالي الدكتور فاتح بوطبيق، بمناسبة انتخابه رئيسًا للبرلمان الإفريقي.

وأكد أن هذا الفوز المستحق يمثل رسالة ثقة في شخص بوطبيق وإسهاماته في العمل البرلماني والسياسي والقاري. كما يعد انتصارًا تاريخيًا للدبلوماسية البرلمانية الجزائرية واعترافًا إفريقيًا بريادة الجزائر داخل القارة.

كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. في دعم الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة في مختلف المحافل الدولية.

وتمنى السفير الفلسطيني لبوطبيق التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، بما يخدم الجزائر والقارة الإفريقية والقضايا العادلة في العالم.