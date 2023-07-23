السفير القطري يجتمع مع المدير العام للبلدان العربية بالجزائر

إجتمع سفير دولة قطر لدى الجزائر، مع المدير العام للبلدان العربية،نور الدين خندودي، بمقر وزارة الشؤون الخارجية.

وحسب بيان للسفارة القطرية، اجتمع السفير القطري عبد العزيز علي النعمة، سفير دولة قطر لدى الجزائر، مع المدير العام للبلدان العربية نور الدين خندودي، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج بالجزائر.

وجرى خلال الإجتماع بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.