السفير القطري يُثني على جهود المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين

قام وفد من أعضاء المكتب الوطني التنفيذي للمنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، برئاسة سليمان عبدوش، بزيارة مجاملة إلى مقر سفارة دولة قطر بالجزائر. حيث كان في استقبالهم السفير عبد العزيز علي النعمة بدعوة كريمة منه.

وخلال هذا اللقاء الودي، تمّ التطرق إلى جودة العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر ودولة قطر. وما يميزها من تعاون وثيق ورؤية مشتركة في خدمة المصالح الثنائية ودعم العمل العربي المشترك. لاسيما في المجالات ذات الصلة بالإعلام والاتصال.

وقد أعربت المنظمة عن استعدادها التام لمرافقة “منطقة المشجعين” التي تنظمها سفارة دولة قطر بالجزائر في فضاء الصابلات بالعاصمة، وهي المبادرة الفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي. والمخصصة لمتابعة فعاليات كأس العرب قطر فيفا 2025 في الفترة الممتدة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025.

وفي هذا الإطار، تدعو المنظمة وسائل الإعلام الوطنية بمختلف أطيافها إلى مرافقة هذا الحدث الرياضي الدولي والتعريف به وبما يحمله من أجواء احتفالية وفرص للتقارب بين الشعوب.

كما استعرض اللقاء آفاق الشراكة الإعلامية بين الجزائر وقطر، حيث تم التطرق إلى إمكانية تأسيس آلية تعاون إعلامي مشترك بين الإعلام الجزائري والقطري. بما يسمح بالترويج لقدرات وإمكانيات البلدين في مختلف القطاعات، خاصة في الاقتصاد، الاستثمار، السياحة والصناعة الثقافية. إلى جانب إبراز فرص الشراكات الجديدة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتسعى المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، إلى وضع إطار مهني دائم يسمح للصحافيين والمؤسسات الإعلامية في البلدين بتبادل الخبرات وتنظيم برامج تكوين مشتركة. خصوصا في الإعلام الاقتصادي، الإعلام الرياضي، الإعلام الثقافي، الاتصال المؤسساتي والصحافة الرقمية المتخصصة. وغيرها من المجالات.

وتؤكد المنظمة، أن هذه الزيارة تندرج ضمن مساعيها الرامية إلى تعزيز حضور الصحافي الجزائري في مختلف الفضاءات الإقليمية. والانفتاح على التجارب الإعلامية العربية والدولية. بما يساهم في تطوير الممارسة المهنية وترقية صورة الجزائر.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور