السفير اللبناني بالجزائر حاضر في إفتتاح قاعة الصلاة بجامع الجزائر

حضر السفير اللبناني بالجزائر محمد حسن، مساء أمس الأربعاء، بمناسبـة ذكرى المولد النبوي الشريف، مراسم إفتتاح قاعة الصلاة في جامع الجزائر.

وكتبت السفارة اللبنانية في الجزائر على صفحتها الرسمية على فايسبوك منشورا قالت فيه:”شارك سعادة السفير الدكتور محمـد حسن مساء الأربعـاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بمناسبــة ذكرى المولد النبوي الشريف وعشيـة الإحتفال بالذكرى السادسة والستين لإندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، في مراســم إفتتـاح قاعـة الصلاة بجامع الجزائر.”

وأضافت السفارة:”جامع الجزائر يعتبر ثالث أكبر مسجــد في العالم، والذي يعتبر مركزاً علمياً وسياحياً يضُمّ بالإضافة إلى قاعة الصلاة 12 بناية منها مكتبة تحوي مليون كتاب،

وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي ومركزاً للبحث في تاريخ الجزائــر،كما أنّه يضم أطول منارة في العالم بعلـوّ 267 متر ويتربع على مساحة إجماليـة تُقــدر بـ 27 هكتـاراً.”