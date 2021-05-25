السفير اللبناني بالجزائر يشارك في ملتقى افريقيا للاستثمار والتجارة

شارك سفير الجمهورية اللبنانيـة لدى الجزائر محمـد حســن، امس الإثنين في ملتقى إفريقيا الدولـي للإستثمار والتجارة في طبعتـه السابعـة المنعقـد بالعاصمـة الجزائر.

وهو الملتقى الذي تم تنظيمه تحت شعار “الإنتاج الإفريقي”، بدعوة كريمـة من الأستاذ محمد أمين بوطالبي، مدير المركز العربي الإفريقي للإستثمار والتطويـر.

وفي مداخلتــه، عبّر السفير عن سـروره للمشاركة في هذا الملتقى الإقتصادي الهام، منوهًا بالروابط التاريخيـة المشتركة التـي تجمع لبنان بإفريقيــا عامة وبالجزائر على وجه خــاص.

كما أكد حرص لبنان على تعزيز هذه الروابط وتقويـة أواصرها بما يعزّز مجالات العمل الإستثماري المشترك بين لبنان ومختلف البلدان الإفريقيـة.

وقدّم هذا عرضا عن مناخ الأعمال والإستثمار في لبنان والذي يعد من أكثر المناخات الجاذبة للإستثمار في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا

.كما نوه بالتواجد اللبناني في إفريقيـا مبرزا أهمية الجالية اللبنانية من حيث الثقل والعدد في الإقتصادات الإفريقيـة.

وعليبه وجه السفير اللبناني دعوة للمستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب للتوجه للإستثمار في المرافق الموجودة في لبنـان وبناء شراكات حقيقية تعود بالنفع على جميع الأطراف.

جديـر بالذكـر، فإن هـذا الملتقى يعـدّ فرصـة لتعزيز الشراكة الإقتصادية بين الدول العربية والإفريقيـة.

وهو بمثابـة فضاء مفتوح لفرص الإستثمار والتجارة لما يشملــه من حوارات إقتصادية غنية بين مسؤولين حكوميين وخبراء وباحثيـن وصناعيين أفارقة وعرب ومديري مركز دوليـة ورجال أعمال ومستثمرين من جنسيات مختلفــة.

حيث شارك فيه أكثر من 600 متعامل إقتصادي لأزيد من 35 دولـة ممثلة بغرف الصناعة والتجارة والمنظمات والهيآت الإقليمية والدوليـة.