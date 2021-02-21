السفير اللبناني يبحث مع رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سبل تعزيز التعاون الثنائي

أجرى سفير الجمهورية اللبنانية لدى الجزائر، محمد حسـن اليوم زيارة عمل لِرئيسة الهلال الأحمـر الجزائري سعيدة بن حبيلـس.

وتمّ خـلال الزيــارة بحث سبل ووسائل تعزيز الروابط المشتركة القائمة بين لبنان والجزائر بشكل عام وبين الهلال الأحمر الجزائري والصليب الأحمر اللبناني بشكل خاص.

بالإضافة إلى بحث سبل إقامة مشاريع تعاون وتنسيق بين الجانبين خدمة للجهود الإنسانيـة والإغاثيـة النبيلـة التي يقومان بهــا.

وأشــاد السفير، بالمناسبــة، بالجهود الجبّــارة التـي يبذلها الهلال الأحمر الجزائري، كأقدم منظمة إنسانيـة في الجزائر، محليــاً ودوليـــاً.

كما أعرب عن أملــه في تبّنــي برنامــج عمل إنساني مشترك متعدّد الأبعــاد، مستقبــلاً، تتويجــاً للعمل الخيـري والتطــوّعي.