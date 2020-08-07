السفير اللبناني يبعث برسالة شكر إلى الجزائر

بعث السفير اللبناني بالجزائر محمد حســـن برسالة شكر لحكومة وشعب الجزائر على المساعدات التي وصلت مطار بيروت من الجزائر تضامنا مع الشعب اللبناني.

ونشرت السفارة اللبنانية في الجزائر على صفحتها الرسمية الرسالة التي قال فيها: بفيض من مشاعر الــودّ والإخاء، يســـرّ سعادة سفير الجمهورية اللبنانيــة لدى الجزائر الدكتور محمد حســـن أن يتقدم أصالة عن نفسه ونيابة عن كل الشعب اللبناني بجزيل شكره وعظيم إمتنانـــه للجزائر الشقيقـــة حكومــة وشعبـــاً على ما جادت به أياديهـــم الكريمــة بالخير وأنفسهم العظيمــة بالعطــاء تضامنـــاً مع أشقائهم في لبنـــان إثر الفاجعة التي ألمت ببيروت الحبيبـة، وما هذا السلوك بالشيء الغريب على بلد الشهداء والحريـــة، فعلاقات الأخوة والتلاحم التي تربط لبنان بالجزائر خالدة وعميقة حتى صارت جزءاً من التكوين الوطني والروحي والنفسي لكل لبناني وجزائري.

فالشكر موصول لكل أبناء جزائر الخير والعطـاء وعلى رأسهم السيد الرئيس عبد المجيـد تبـون الذي أكّد تضامن الجزائر العميق ووقوفها إلى جانب لبنان في هذه المحنة الأليمة، وأجمــل عبارات الثناء والإمتنان ننقلها لجميع الإخوة الجزائريين الأحرار على تضامنهم الواسع ودعمهم وإهتمامهـــم وفيض مشاعرهــــم الأخويـــة، حيث توالت على مقر السفارة وعبر بريدها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على الفايسبوك منذ لحظة الفاجعـة عديد الاتصالات الهاتفية وبرقيات التعزيــة ورسائل التضامـن والمواساة من كل ربوع الجزائر الشقيقــة سواء على المستوى الشعبـي أوالرسمي، معبرين عن عميق تضامنهــم ومواساتهــم لأسر الضحايا ولكافـة أبــناء لبنـان في هذا المصاب الجلـل، ومؤكديـن وقوفهم الدائم بجانب إخوانهم اللبنانيين وإستعـدادهم التّـام لتقديـم كافة أشكال المساعــدة حتى يتجاوز لبنــان آثــــار هذا الحادث المأســاوي.