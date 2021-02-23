السفير اللبناني يجري زيارة عمل لوزير الصناعة الصيدلانية بن باحمد

أجرى سفيـر الجمهوريـة اللبنانيـة لدى الجزائر محمد حسـن اليوم زيارة عمل لوزير الصناعـــة الصيدلانيـة عبد الرحمــن جمال لطفــي بن باحمــد.

وإستعرض السفير البناني مع وزير الصناعة الصيدلانية، خلال اللقــاء ، سُبـل تعزيز وتطوير الشراكة بين لبنــان والجزائر في مجال الصناعــة الصيدلانيــة.

كما شدد الطرفان على توثيق التعاون بين الجانبين بُغيــة الاستفادة من البحث العلمـي وتطبيقاته العملية في صناعة الأدويــة وتسويقهـــا.

كما تم التفاهم على الاستفادة من القامات العلمية والخبـرات الصيدلانية التي يحوز عليها البلدين في مجال التطوير والتصنيع الصيدلاني

مع إمكانية إرســاء تعـاون ثنائي يُغطّي جميع مراحل تطويـر وإنتــاج الأدويــة بما يخدم القطاع الصحـي في بلدينـا الشقيقيــن.