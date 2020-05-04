السفير اللبناني يدعو الجالية اللبنانية بالجزائر للإلتزام بالإجراءات الوقائية

دعا، اليوم الإثنين، سفير لبنان بالجزائر، محمد حسن، أبناء الجالية اللبنانية بالجزائر للإلتزام بالقواعد الصحية مع إحترام كافة الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات الجزائرية.

وأفادت السفارة اللبنانية بالجزائر، في بيان لها ، أنه و”إنطلاقا من حرص السفارة وإلتزامها بصحة وسلامة كل أبناء الجالية الموجودين بأرض الجزائر الشقيقة، ونظراً للظّروف الراهنة مع استمرار جائحة كورونا.

فإن سفير لبنان لدى الجزائر، الدكتور محمد حسن، يتمنى من ابناء الجالية اللبنانية بالجزائر الإلتزام التّـام بالقواعد الصحية مع احترام كافة الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات الجزائرية المختصة بما يضمن سلامة الجميع.

وأضافت السفارة أن السفير يؤكد حرصه الدؤوب وعمله مع كل طاقم السفارة على رعاية مصالحهم في شتـى المياديــن.

كما وجه السفير اللبناني بالمناسبة شكره الكبير للجزائر الحبيبه حكومة وشعباً على كل ما تبذله من مجهودات جبارة.