السفير الماليزي بالجزائر: “​20 ألف جزائري زاروا ماليزيا العام الماضي ونطمح لتوسيع التعاون”

أعرب سفير ماليزيا بالجزائر، رزاني إروان محمد مازلان، عن اعتزازه بالإقبال المتزايد للجزائريين على الوجهات السياحية الماليزية، كاشفاً في تصريح خاص لقناة “النهار” على هامش الصالون الدولي للسياحة والأسفار (SITEV)، عن أرقام وتطلعات جديدة لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

وكشف السفير أن عدد السياح الجزائريين الذين زارو ماليزيا العام الماضي قدِّر بـ 20 ألف سائح. وتوقع السفير أن يشهد هذا الرقم قفزة نوعية في الفترة المقبلة، مستنداً في ذلك إلى إطلاق خط الرحلات المباشرة الجديد بين الجزائر العاصمة وكوالالمبور، والذي تشغله الخطوط الجوية الجزائرية بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً عبر طائرات “إيرباص” الحديثة.

​وأكد السفير أن الجناح الماليزي في المعرض يمثل فرصة مثالية لتقريب المسافات واكتشاف المؤهلات السياحية التي تزخر بها بلاده.

​وأوضح الدبلوماسي الماليزي أن هذه السنة تكتسي أهمية استثنائية لبلاده مع إطلاق مبادرة “عام زيارة ماليزيا 2026”. مشيراً بكثير من التفاؤل إلى الأرقام الإيجابية المسجلة السنة الماضية.

​وفي ختام تصريحه، أعرب السفير مازلان، عن أمله في أن يساهم هذا الربط الجوي الجديد في تعزيز التواصل الإنساني والتقارب الثقافي بشكل أعمق بين الشعبين الشقيقين. مؤكداً حرص بلاده على ضمان تجربة سياحية لا تنسى لجميع الزوار الجزائريين، يلمسون من خلالها كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال الماليزي، إلى جانب استكشاف التنوع الثقافي والأطعمة والوجهات الساحرة.