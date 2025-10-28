السفير المصري الجديد بالجزائر: نتطلع لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات

أكد السفير الجديد لجمهورية مصر العربية بالجزائر، عبد اللطيف اللايح، اليوم الثلاثاء، تطلع بلاده إلى مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك مع الجزائر، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وفي تصريح أدلى به عقب تقديم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الجمهورية، معربًا عن “التقدير الكبير للدور البارز الذي تضطلع به الجزائر، بقيادة الرئيس تبون، في القضايا الإقليمية والدولية”.

وشدّد السفير عبد اللطيف اللايح في هذا السياق على “أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين والعمل المشترك من أجل دعم وتعزيز العلاقات الأخوية التي تجمعهما. والارتقاء بها إلى أرفع المستويات بما يليق بمكانة البلدين”.

كما أوضح أن الرئيس عبد المجيد تبون حمّله بدوره “أطيب تحياته وأصدق تمنياته إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي”. مؤكدًا “عمق العلاقة التي تربط الزعيمين الكبيرين على المستوى الشخصي. وقوة وصدق الروابط الأخوية التي تجمع الجزائر ومصر”.

وأشار السفير إلى تأكيد رئيس الجمهورية على “تقدير الجزائر للجهود التي تبذلها مصر في سبيل تحقيق السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والدفاع عن القضايا العربية العادلة”. مبرزًا أهمية “استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين من أجل صياغة رؤية مشتركة للمصالح العربية والإفريقية”.

واختتم السفير عبد اللطيف اللايح تصريحه بالتأكيد على استعداده لبذل “كل الجهود الممكنة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. لا سيما في ظل الزخم الكبير والتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الجزائرية-المصرية خلال السنوات الأخيرة. بفضل توجيهات قيادتي البلدين وحرصهما الصادق على الارتقاء بها إلى أرحب الآفاق وأعلى المستويات”.