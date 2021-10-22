السفير المغربي والوفد المرافق له يطردون من اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ الخامس ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف

تعرض السفير المغربي والوفد المرافق له المشارك في افتتاح أشغال اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ الخامس ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ معاهدة إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ “معاهدة ﺑﻴﻠﻴﻨﺪاﺑﺎ”.، المنعقد في ميدرند بجنوب إفريقيا، إلى موقف مهين.

وحسب مصادر “النهار”، فقد تم طرد السفير والوفد المرافق له أمس من الإجتماع بعد أن حاول الوفد المغربي المشاركة في جلسة مغلقة تخص الدول الأطراف التي تتمتع بعضوية كاملة في المعاهدة.

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