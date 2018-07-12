السفير المكسيكي يؤكد اهتمامه بدفع التعاون الثقافي بين البلدين

أكد سفير المكسيك بالجزائر غابريال روزانزويغ اليوم الخميس اهتمامه الكبير بدفع التعاون الثقافي بين بلاده والجزائر نحو ديناميكية جديدة.

للتعريف بما يزخر به البلدان من تراث ثقافي متنوع وفق بيان لوزارة الثقافة.

وأشار البيان الى ان السفير ذكر خلال استقباله من قبل الوزير عز الدين ميهوبي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

واضاف البيان ان السفير المكسيكي اخبر بهذه المناسبة ميهوبي بقرار بلاده المشاركة في الطبعة ال23 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب.

وحضور أديب مكسيكي للتعريف بالأدب المكسيكي وكذا المشاركة في المهرجان الدولي للسينما بالجزائر، إضافة إلى تنظيم معرض للصور.

وأوضح ذات المصدر أن وزير الثقافة ثمن اقتراح السفير المكسيكي بتقديم عدد من الكتب والمؤلفات المكسيكية إلى المكتبة الوطنية الجزائرية.

وأكد على دعم وزارته للبرنامج الثقافي الذي تنوي سفارة المكسيك تنظيمه في 2019 بالجزائر لإحياء “مئوية زاباتا”.