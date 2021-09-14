السفير المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر يؤدي زيارة وداع للوزير الأول

استقبل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، السفير المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، إيريك أوفرفست.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فإن السفير أدى زيارة وداع لللوزير الأول بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر.

وأوضح المصدر نفسه، أن اللقاء كان فرصة للتطرق إلى واقع علاقات التعاون بين الجزائر ونظام الأمم المتحدة، واستشراف سبل تعزيزها مستقبلاً بما يتماشى وأولويات العمل الحكومي، لاسيما في المجالات الاقتصادية.