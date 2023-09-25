السفير الموريتاني يؤدي زيارة وداع للوزير الأول

استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين 25 سبتمبر 2023، بقصر الحكومة، ودادي ولد سيدي هيبة، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر، الذي أدى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه بالجزائر.

وحسب بيان مصالح الوزير الأول، فقد كان اللقاء فرصة للتنويه بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والإشادة بالـمستوى الذي بلغه التعاون الثنائي بفضل توجيهات قائدي البلدين، وتبادل واسع لوجهات النظر حول واقع وآفاق تطوير الشراكة الجزائرية-الموريتانية في شتى المجالات، لاسيما من خلال ترقية المبادلات التجارية والاستثمارية واستكمال المشاريع الاندماجية التي يعكف الطرفان على تجسيدها.