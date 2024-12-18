السفير اليوناني يؤدي زيارة وداع للوزير عطاف

‏استقبل، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، سفير الجمهورية الهيلينية (اليونان) لدى الجزائر، جوجيوس زاكاريو داكيس GEORGIOS ZACHARIOUDAKS.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، سفير الجمهورية الهيلينية أدى للوزير الدولة عطاف زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه بالجزائر.

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