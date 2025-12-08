السفير بوروبة يستقبل الوفد الجزائري المشارك في الألعاب الإفريقية للشباب بأنغولا

سجل الوفد الرياضي الجزائري، المشارك في الألعاب الإفريقية للشباب، وصوله اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأنغولية، لواندا.

وفور وصولهم إلى العاصمة لواندا، حظي الوفد الجزائري، باستقبال رسمي من السفير الجزائري بأنغولا، منير بوروبة، والبعثة الدبلوماسية.

وأكد السفير بوروبة، حسب الصفحة الرسيمة للجنة الاولمبية الجزائرية، دعمه الكامل للبعثة الرياضية الجزائرية، طيلة فترة تواجدهم بأنغولا.

كما أبدى السفير منير بوروبة، تمنياته بالتوفيق للرياضيين الجزائريين، المشاركين في هذه الالعاب الإفريقية للشباب والتي ستقام في الفترة ما بين 10 إلى 20 ديسمبر الجاري.