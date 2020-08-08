السفير صالح لبديوي مثل الجزائر في جنازة جيزيل حليمي

تم تشييع جثمان المحامية السابقة لجبهة التحرير الوطني جيزيل حليمي الخميس المضي بمقبرة القديس لا شيز والتي توفيت الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 93 سنة بباريس الفرنسية.

ومثل السفير الجزائري بفرنسا صالح لبديوي الجزائر خلال مراسيم الدفن أين حضر كبير من معارف وأصدقاء الكاتبة والناشطة النسوية جيزيل حليمي.

كما جدد السفير الجزائري تقديم التعازي بإسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعائلة صديقة الجزائر .

هذا وقد عرفت جيزيل حليمي بدعمها لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي ودفاعها عن مناضلي الأفلان أثناء الثورة التحريرية.