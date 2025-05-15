السفير صبري بوقادوم رفقة السفيرة مور أوبين حاضران لمتابعة منصف بكرار في الدوري الأمريكي

تابع سفير الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية صبري بوقادوم رفقة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر إليزابيث مور أوبين المباراة التي جمعت فريق نيويورك سيتي الذي ينشط له الدولي الجزائري منصف بكرار و دي سي يونايتد التي جرت يوم أمس.

ونشرت سفارة الجزائر بواشنطن عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، اليوم الخميس، صورة جمعت السفير صبري بوقادوم والسفيرة الأمريكية إليزابيث مور أوبين رفقة اللاعب بكرار بعد نهاية المباراة، التي شارك فيها بشكل إحتياطي وقدم ما عليه.

وقالت السفارة ” بدأت المباراة!.. اجتمع السفيران أوبين وبوقادوم في أمريكا لتشجيع اللاعب الجزائري المنصف بقرار، الذي يلمع في ملاعب كرة القدم الأمريكية”.

كما اضافت “مزيج رائع من الرياضة والصداقة والحماس المشترك! “.

ويعتبر بكرار الجزائري الوحيد الناشط في دوري “MLS” في سابقة تاريخية للكرة الجزائرية.