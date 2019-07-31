السفير عبد القادر الطالب: الصحراء الغربية عامل توازن واستقرار في المنطقة

أكد اليوم الأربعاء السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر الطالب ، أن الجمهورية الصحراوية أمر واقع وهي عامل توازن و استقرار في المنطقة.

وفي كلمة ألقاها اليوم أمام إطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية في أشغال الجامعة الصيفية للأطر الصحراوية بولاية بومرداس، أوضح أن الدولة الصحراوية هي عامل استقرار وتوازن في المنطقة.

مشيرا إلى أنه لا يمكن بناء تكتل مغاربي دون تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في الحرية والاستقلال.

كما أشاد عبد القادر الطالب عمر بالموقف الجزائري الثابت تجاه القضية الصحراوية العادلة الذي لا يتغير، مشيرا إلى أنه نابع من قيم ومبادئ ثورة الأول من نوفمبر الخالدة .

من جهة أخرى، عبر السفير الصحراوي بالجزائر عن ارتياحه لمستوى التجاوب الذي طبع أشغال الجامعة، من خلال مستوى مشاركة الأطر ومحتوى الأسئلة المقدمة من طرف المشاركين للأساتذة المحاضرين.