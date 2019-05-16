السفير كزافيي دريانكور: فرنسا ليس لها اي أحكام ولا أي إرادة في التدخل في الشأن الجزائري”

فند سفير فرنسا بالجزائر، كزافيي دريانكور، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أي “إرادة” لفرنسا في التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.

مؤكدا أن بلاده تتابع بكثير من الاحترام الوضع في الجزائر”.

وصرح الديبلوماسي الفرنسي للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، الذي سلم له أوراق اعتماده سفيرا بالجزائر أن “فرنسا تتابع مثل بلدان أوروبية آخرى ما يحدث في الجزائر بكثير من الاحترام دون اصدار أحكام ولا أي إرادة في التدخل في الشأن الجزائري”.

و بعد أن ذكر انه سبق له و ان عمل في الجزائر، أكد دريانكور أنه “واعِ

بانه يتواجد في وضع و وقت جد خاص من تاريخ الجزائر”.

وتابع السفير الفرنسي يقول “الجزائر بلد كبير و شاسع و نكن له كل الاعجاب و أملي أن نطور سويا العلاقات في كل الميادين بين الحكومتين وخاصة بين الشعبين الفرنسي والجزائري الصديقين”.

وحسب نفس المسؤول الفرنسي فإن “الشعب الفرنسي منبهر بالنضج السياسي للشعب الجزائري الابي”.