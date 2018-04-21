السفير لؤي عيسى: الجزائر اثبتت مرة أخرى أنها آخر قلاع الدعم لفلسطين

قال السفير الفلسطيني عيسى لؤي اليوم من تيبازة ان الجزائر أثبتت مرة أخرى أنها آخر قلاع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.

وأوضح الدبلوماسي الفلسطيني في كلمة بمناسبة مشاركته بتيبازة في فعاليات وقفة تضامن مع عائلات شهداء تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك.

أن الفلسطينيين عاشوا حالة من الخوف قبيل انعقاد القمة العربية ال29 بالسعودية.

سرعان ما تلاشت بفضل الموقف الجزائري الثابت و الدائم.

وأضاف: حملت رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عشية انعقاد القمة.

أعرب له فيها عن مخاوف الفلسطينيين من إصدار قرارات تعكس حال الامة العربية المشتتة و المنكسرة.

وكان الرد من قبل الرئيس بوتفليقة “مطمئنا وثابتا كما عهدتنا الجزائر دائما داعمة ومؤيدة للقضية الفلسطينية ظالمة أو مظلومة.

ومستعدة لدفع الثمن ما بدد مخاوف الفلسطينيين.

للإشارة فقد احتضنت دار الثقافة أحمد عروة بالقليعة وقفة تضامن مع شهداء تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك.

شارك فيها إلى جانب مناضلات ممثلو المجتمع المدني وسفير فلسطين.

ورئيسة الاتحاد العام للنساء الفلسطينيات أم جهاد انتصار الوزير أرملة أبو جهاد الذي اغتالته قوات الاحتلال الصهيوني منذ 30 سنة بتونس.