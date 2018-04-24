السفير لؤي عيسى: باقون على العهد وعلى ما ناضل من أجله أبو جهاد

الوطني
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السفير لؤي عيسى: باقون على العهد وعلى ما ناضل من أجله أبو جهاد
بقلم مصطفى.ق

أكد سفير فلسطين بالجزائر لؤي عيسى اليوم بالعاصمة خلال احتفالية الذكرى الثلاثين لاستشهاد “ايقونة النضال الفلسطيني خليل الوزير “ابو جهاد”.

أن الشعب الفلسطيني باق على عهد أبناء الحجارة وعلى ما ناضل من أجله أبو جهاد لأخر نفس.

وقال السفير من هنا من أرض الجزائر نقول للعالم كله لن نكل ولن نمل في النضال والاستمرار بكافة الاساليب لتحرير فلسطين.

واليوم نجدد العهد في الذكرى 30 لاستشهاد أبو جهاد أن النضال مستمر مهما كانت الظروف صعبة.

ومهما كانت القضايا من حولنا معقدة ورسالتنا واضحة وهدفنا واضح التخلص من الإحتلال.

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