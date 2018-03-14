السفير لؤي عيسى: محاولة إغتيال رامي الحمد الله هي محاولة لاغتيال المصالحة الفلسطينية

إعتبر سفير دولة فلسطين في الجزائر لؤي عيسى اليوم الاربعاء، بالعاصمة، محاولة إغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الثلاثاء بغزة.

إنما هي محاولة لإغتيال المصالحة الوطنية الفلسطينية.

مشددا على أنه لا يمكن تحقيق الانتصار ضد الاحتلال إلا من خلال انهاء حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وشدد الديبلوماسي الفلسطيني، على أنه لا انتصار للقضية الفلسطينية دون تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء حالة الانقسام.

ولن يتأتى ذلك الا من خلال مواصلة الحوار و تنظيم إنتخابات في اقرب الآجال.

مبرزا أنه في كل مرة ندخل في حلقة من حلقات اعادة اللحمة الفلسطينية نجد نفسنا أمام مرحلة لتكريس الانقسام على الارض.