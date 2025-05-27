السفير الصحراوي: “شعبنا حقق في الفترة الأخيرة توطيدا لمكانته دولياً وإفريقياً”

صرّح السفير الصحراوي لدى الجزائر، خطري أدوه خطري، أنه نقل إلى الرئيس تبون تحيات الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي.

وعقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قال السفير الصحراوي: “نقلت إلى الرئيس تقدير الشعب الصحراوي المكافح للجزائر شعبا وحكومة على الموقف القوي والمتواصل والدائم لقضيتنا وشعبنا المكافح”.

كما أكد خطري أدوه خطري، أن الشعب الصحراوي حقق في الفترة الأخيرة توطيدا لمكانته على النطاق الدولي والإفريقي.

وجدّد السفير الصحراوي تقديره لموقف الجزائر الثابت تجاه القضايا العادلة والشعوب المكافحة ومن بينها الشعب الصحراوي.

وفي الأخير، أكد السفير الصحراوي أن حسم مسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية يجب أن يمر عبر ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير.