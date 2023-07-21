السفير الفرنسي الجديد في الجزائر يستلم مهامه 

إستلم السفير الفرنسي الجديد في الجزائر ستيفان روماتي مهامه خلفا لفرانسوا غويات الذي غادر البلاد بعد إحالته على التقاعد.

ونشر ستيفان روماتي عبر صفحته على التويتر تغريدة وثق بها وصوله إلى الجزائر مرفوقة يصورة له في إقامته في الأبيار بأعالي العاصمة.

وكتب السفير الفرنسي الجديد تغريدة ابدى فيها إعجابه بالعاصمة الجزائرية قائلا: “رغم أنني وصلت إليها للتو.. بدأت أحبها”.

ويمتلك ستيفان روماتي صاحب 63 سنة من عمره خبرة واسعة في الدول العربية. كما انه يمتلك مسار تعليمي مرموق فهو متخرج من المدرسة الوطنبة للإدارة الفرنسية عام 1986. وعمل في وزارة الدفاع من 1986 إلى 1993 ليتنقل إلى الخارجية بعدها. وفي عام 2014 تم تعيينه مستشارا دبلوماسيا لرئيس الوزراء.

وشغل السفير الفرنسي الجديد بالجزائر منصب مدير مركز الازمات والدعم بوزارة الخارجية سنة 2021 . ليعين بعدها سفيرا بالقاهرة مابين سنتي2017 و2019 .