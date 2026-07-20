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السفينة الإيطالية المدرسة تتوقف بميناء وهران

بقلم نادية بن طاهر
السفينة الإيطالية المدرسة تتوقف بميناء وهران
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توقفت السفينة الشراعية المدرسة من البحرية الإيطالية “STELLA POLARE” بميناء وهران، في إطار التعاون العسكري الجزائري-الإيطالي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، قام قائد السفينة والوفد المرافق له،خلال هذا التوقف الذي سيدوم 3 أيام، بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية.

وتناول الطرفان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتعزيز تبادل الخبرات بين البحريتين الجزائرية والإيطالية.

كما يشمل برنامج التوقف تنظيم عدة نشاطات لفائدة أفراد طاقم السفينة الشراعية المدرسة.

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