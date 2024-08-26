السفينة الشراعية المدرسة الإيطالية “CORSARO ll” ترسو بميناء وهران

رست، اليوم الاثنين، السفينة الشراعية المدرسة “CORSARO ll” للبحرية الإيطالية، بميناء وهران بالناحية العسكرية الثانية، في توقف يدوم إلى غاية 28 أوت 2024.

ويأتي هذا تنفيذا لبرنامج التعاون العسكري المشترك الجزائري-الإيطالي.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، قام قائد السفينة المدرسة “CORSARO ll” على هامش هذا التوقف، بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية، حيث سيكون لطاقم السفينة برنامج يتضمن نشاطات ثقافية ورياضية بالمناسبة.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا النشاط يهدف لتعزيز التعاون العسكري المشترك بين قواتنا البحرية والبحرية الإيطالية.