السفينة العملاقة لنقل الحجاج ستكون جاهزة نوفمبر 2020

ستحل السفينة الجزائرية العملاقة المخصصة لرحلات الحج والرحلات السياحية الطويلة بالجزائر، بداية من شهر نوفمبر من السنة المقبلة 2020.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الأشغال العمومية والنقل في إتصال مع “النهار أون لاين”، أن أشغال بناء السفينة من قبل الشركة الصينية قد شهدت تقدما كبيرا، و من المنتظر أن تسلم في الاجال المحددة .

أين ستشرع في الرحلات نحو البقاع المقدسة والرحلات السياحية بداية من نوفمبر 2020، أين استغرقت فترة بناءها 24 شهرا.

وأكد ذات المصدر الدي أورد الخبر لـ “النهار”، بأن الأشغال قد شهدت تقدما كبيرا، و بخصوص الباخرة العملاقة أضاف ذات المصدر أنها ستكون بطاقة إجمالية تقدر بـ1800 راكب، منها 1500 سرير، فضلا عن مرأب للسيارات بقدرة بـ300 مركبة بمختلف الأحجام.

كما ستخصص هذه السفينة لرحلات الحج و العمرة أين ستستغرق رحلاتها مابين الجزائر و ميناء جدة 5 أيام كما سيتم استغلال السفينة للرحلات السياحية على السواحل الجزائرية و حتى الأوربية.

وأضاف ذات المصدر بأن هده السفينة، ستخفف الضغط على شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بنسبة تصل إلى 40 بالمائة في رحلات الحج.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تعاقدت مع الصين، من أجل بناء سفينتين الأولى عملاقة بقيمة 170 مليون دولار و الثانية صغيرة الحجم بقيمة 30 مليون دولار.