السفينة “الغراب” من الأسطول الروسي للبحر الأسود ترسو بميناء الجزائر

رست، اليوم الأحد، السفينة الغراب “MERKURIY 734” من الأسطول الروسي للبحر الأسود بميناء الجزائر.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن هذا يدخل في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي.

وعلى هامش هذا التوقف، قام قائد السفينة بزيارة مجاملة للسيد العميد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالنيابة/ن ع1.

كما سيشهد هذا التوقف الذي سيدوم إلى غاية يوم 29 أوت 2023، تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينة.