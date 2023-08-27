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السفينة “الغراب” من الأسطول الروسي للبحر الأسود ترسو بميناء الجزائر

بقلم ط.خير الدين
السفينة “الغراب” من الأسطول الروسي للبحر الأسود ترسو بميناء الجزائر
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رست، اليوم الأحد، السفينة الغراب “MERKURIY 734” من الأسطول الروسي للبحر الأسود بميناء الجزائر.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن هذا يدخل في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي.

وعلى هامش هذا التوقف، قام قائد السفينة بزيارة مجاملة للسيد العميد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالنيابة/ن ع1.

كما سيشهد هذا التوقف الذي سيدوم إلى غاية يوم 29 أوت 2023، تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينة.

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